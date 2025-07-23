В Пентагоне готовят письмо с требованием отставки Хегсета

Ряд чиновников Пентагона готовят коллективное письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

В издании уточнили, что с мая черновики письма «циркулируют» среди высших и средних военных чиновников, а также гражданских служащих. По словам источника, в них говорится: «Пусть американская общественность знает, что этот парень понятия не имеет, что он делает».

«Некоторые чиновники Пентагона предпринимают попытки объявить Пита Хегсета непригодным для должности министра обороны», — сказано в публикации.

Письмо включает жалобы на политизированный процесс принятия решений, «дисфункцию» всего министерства, низкий моральный дух, а также параноидальную обстановку, вызванную «одержимостью Хегсета искоренением инакомыслия».

До этого стало известно, что министр обороны США не уведомил администрацию президента Дональда Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Киеву. Также не были проинформированы государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Украине Кит Келлог.

Ранее Хегсет запретил призыв в армию США граждан с шизофренией.