Эсминец США вплотную подошел к водам Ирана

Эсминец Соединенных Штатов DDG Fitzgerald вплотную подошел к Оманскому заливу, который подконтролен Ирану. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По данным вещателя, корабль подошел к водам утром 23 июля, после чего иранская армия подняла в воздух вертолет и попросила американцев сменить курс. Экипаж эсминца дважды пригрозил сбить воздушное судно. В ответ Иран привел в действие систему ПВО и повторил требование поменять маршрут. В итоге корабль подчинился.

22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости Вашингтон вновь нанесет удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обогащение урана в стране было приостановлено после атак США. Он признал, что разрушения ядерных объектов значительные, однако подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Запад установил для Ирана крайний срок по ядерной сделке.