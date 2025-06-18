На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители села в ДНР отказались эвакуироваться на Украину и ждали солдат РФ

ТАСС: жители Федоровки ждали прихода ВС РФ и не стали эвакуироваться на Украину
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Жители села Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), которую почти две недели назад освободили российские войска, до этого отказывались эвакуироваться на Украину и ждали солдат ВС РФ. Об этом граждане рассказали в беседе с Минобороны России, на которую ссылается ТАСС.

«Конечно, предлагали не один раз эвакуироваться. <...> Люди выезжают, деньги закончились, возвращаются назад. Не было у нас желания выезжать на ту сторону никакого», — объяснил один из жителей по имени Юрий.

Другой мужчина, Ян, рассказал, что три года прятался дома, чтобы избежать мобилизации, и ждал прихода российских солдат. По его словам, многие из эвакуировавшихся на территорию Украины, в итоге, также скрывались, но не имели, при этом, ни жилья, ни работы.

6 июня Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие РФ за минувшие сутки взяли под контроль Федоровку в ДНР. По словам гвардейца-разведчика группировки войск «Восток» с позывным «Хаски», украинское командование перед потерей села сменило подготовленную группировку на мобилизованных 141-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее российские бойцы рассказали про использование пончо при взятии сел в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами