Жители села Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), которую почти две недели назад освободили российские войска, до этого отказывались эвакуироваться на Украину и ждали солдат ВС РФ. Об этом граждане рассказали в беседе с Минобороны России, на которую ссылается ТАСС.

«Конечно, предлагали не один раз эвакуироваться. <...> Люди выезжают, деньги закончились, возвращаются назад. Не было у нас желания выезжать на ту сторону никакого», — объяснил один из жителей по имени Юрий.

Другой мужчина, Ян, рассказал, что три года прятался дома, чтобы избежать мобилизации, и ждал прихода российских солдат. По его словам, многие из эвакуировавшихся на территорию Украины, в итоге, также скрывались, но не имели, при этом, ни жилья, ни работы.

6 июня Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие РФ за минувшие сутки взяли под контроль Федоровку в ДНР. По словам гвардейца-разведчика группировки войск «Восток» с позывным «Хаски», украинское командование перед потерей села сменило подготовленную группировку на мобилизованных 141-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее российские бойцы рассказали про использование пончо при взятии сел в ДНР.