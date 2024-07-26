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Бывший мэр российского города вернулся с СВО после подрыва на мине

Бывший мэр Владивостока Гуменюк вернулся с СВО после подрыва на мине

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Татьяна Меель/РИА «Новости»

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взятки, вернулся домой из зоны специальной военной операции после подрыва на мине. Об этом сообщило приморское издание «Порто-Франко».

Уточняется, что он получил ранение и был комиссован.

«Несколько источников сообщают, что осужденный за взятки Гуменюк в городе. Якобы, он получил взрывное ранение в ногу, — подорвался на мине. И по этой причине его комиссовали», — говорится в публикации.

14 января 2024 года адвокат Гуменюка Александр Китаев сообщил, что бывший мэр заключил контракт с российским министерством обороны и отправился в зону боевых действий на Украину.

18 января 2023 года Ленинский районный суд Владивостока признал Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере. Тогда бывшему главе Владивостока назначили наказание в виде 16,5 года колонии, однако позже экс-мэр обжаловал приговор. В результате Приморский краевой суд смягчил наказание, приговорив бывшего чиновника к 12 годам лишения свободы.

Согласно данным следствия, Гуменюк совершил первое правонарушение еще до вступления в должность главы города. В то время он был директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» и получил от директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 млн рублей.

Более того, уже после получения должности мэра он получил еще 31,2 млн рублей. Взятку предоставил все тот же предприниматель.

Ранее осужденный за пьяную перепалку с АК-47 десантник отправился на СВО.

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