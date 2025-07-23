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В Минобороны РФ сообщили о суточных потерях ВСУ в зоне СВО

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 1220 военнослужащих в зоне СВО
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Roman Chop/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) более 1220 военных. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что потери противника в зоне действия группировки войск «Север» составили до 165 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинцы потеряли более 250 бойцов, «Юг» — до 145 военных, «Центр» — до 405.

Также ВСУ лишились до 200 военнослужащих в зоне действия группировки войск «Восток» и до 55 военных — «Днепр».

23 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области. По данным ведомства, поражение живой силе и технике противника нанесло подразделение группировки войск «Север».

Как уточнил военкор Дмитрий Кулько, российские бойцы в Варачино разбили гарнизон 71-й егерской бригады ВСУ, которая считается на Украине элитной. По его словам, российские военные установили в населенном пункте российский триколор.

Ранее стало известно, что в Сумскую область перебросили спецподразделение ГУР Украины с роботами.

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