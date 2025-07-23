На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили группу бойцов РДК под Купянском

РИА Новости: в Харьковской области уничтожены боевики из РДК, в том числе Павлов
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Под Купянском в Харьковской области российские военные уничтожили группу военнослужащих из подразделения «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией)*, среди которых был и медийно известный перебежчик Михаил Павлов с позывным «Перс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Были уничтожены коллаборационисты из РДК, среди которых находился Михаил Павлов с позывным «Перс», перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году», — сказал собеседник агентства.

Павлов родился в городе Иваново. Он отбывал наказание в колонии по статье 228 УК РФ. Павлов вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения спецоперации, однако во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и перешел на сторону Украины в подразделение РДК*, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины. Павлов получил известность в информационном поле благодаря многочисленным интервью различным иностранным и украинским средствам массовой информации.

До этого российские операторы БПЛА уничтожили группу латиноамериканских наемников ВСУ, сбежавшую из села Александроград в ДНР.

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами