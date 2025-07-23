РИА Новости: в Харьковской области уничтожены боевики из РДК, в том числе Павлов

Под Купянском в Харьковской области российские военные уничтожили группу военнослужащих из подразделения «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией)*, среди которых был и медийно известный перебежчик Михаил Павлов с позывным «Перс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Были уничтожены коллаборационисты из РДК, среди которых находился Михаил Павлов с позывным «Перс», перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году», — сказал собеседник агентства.

Павлов родился в городе Иваново. Он отбывал наказание в колонии по статье 228 УК РФ. Павлов вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения спецоперации, однако во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и перешел на сторону Украины в подразделение РДК*, подконтрольное Главному управлению разведки Минобороны Украины. Павлов получил известность в информационном поле благодаря многочисленным интервью различным иностранным и украинским средствам массовой информации.

До этого российские операторы БПЛА уничтожили группу латиноамериканских наемников ВСУ, сбежавшую из села Александроград в ДНР.

Ранее зарплаты иностранных наемников на Украине сравнили с доходом мобилизованных бойцов ВСУ.