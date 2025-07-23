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Минобороны назвало потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»

Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила до 55 военных ВСУ, четыре станции РЭБ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Славного в Запорожской области и Первомайского в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Уничтожены до 55-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве также заявили, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль поселок Варачино в Сумской области. В ведомстве отметили, что населенный пункт был взят в результате активных действий подразделения группировки войск «Север».

Ранее российские военные взяли под контроль Новоторецкое.

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