Подразделения группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Славного в Запорожской области и Первомайского в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Уничтожены до 55-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве также заявили, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль поселок Варачино в Сумской области. В ведомстве отметили, что населенный пункт был взят в результате активных действий подразделения группировки войск «Север».

Ранее российские военные взяли под контроль Новоторецкое.