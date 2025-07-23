Минобороны РФ сообщило о положении «Южной» группировки войск в ДНР

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка, Александро-Калиново Донецкой народной республики (ДНР).

В Минобороны уточнили, что украинские войска потеряли до 145-ти военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие.

20 июля министерство обороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР. В ходе боев были поражены живая сила и техника трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки в ДНР.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.