На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о положении «Южной» группировки войск в ДНР

МО: подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка, Александро-Калиново Донецкой народной республики (ДНР).

В Минобороны уточнили, что украинские войска потеряли до 145-ти военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие.

20 июля министерство обороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР. В ходе боев были поражены живая сила и техника трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки в ДНР.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами