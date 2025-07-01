Добровольцы казачьей бригады «Волга» эвакуировали иконы в Артемовске

Казаки спасли более 70 икон из полуразрушенного храма в Артемовске

Добровольцы казачьей Ильи Муромца артиллерийской бригады «Волга» ДШК провели спасательную операцию в храме Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».

Отмечается, что казаки под вражеским огнем эвакуировали более 70 святых образов. Все они были переданы Богоявленскому собору Горловки.

Спасательная операция была организована после того, как бойцы подразделения узнали, что в расположенном рядом с их позициями полуразрушенном от украинского обстрела храме пропадает под открытым небом большое количество икон.

«Вызвались туда только добровольцы. Нас было 16 человек. Мы достаточно оперативно собрались и рано утром выехали. Подождали и, когда в перерывах между обстрелами появилось небольшое окошко, под прикрытием нашей артиллерии осуществили все необходимое», — рассказал замполит бригады с позывным «Марк».

Как уточнил один из добровольцев Дмитрий, иконы для дальнейшей транспортировки сначала собрали в одном месте.

«Пока противник работал, работала наша артиллерия, подавляла. Тем самым за небольшой промежуток времени мы смогли провести эвакуацию», — отметил боец.

По его словам, спасательная операция прошла без потерь техники и личного состава, все эвакуированные 70 икон были сохранены казаками.

Отмечается, что в Богоявленском соборе Горловки митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл торжественно объявил о спасении казаками святынь и передал их митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану.