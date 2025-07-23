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Сальдо назвал основной элемент боя на линии фронта в Херсонской области

Сальдо назвал беспилотники основным элементом ведения боя в Херсонской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Дроны стали основным элементом на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Сальдо отметил, что российские военнослужащие держат ситуацию под жестким контролем и, где необходимо, усиливают позиции. Глава региона подчеркнул, что все делается с учетом обстановки, которая меняется каждый день.

По словам Сальдо, украинские военные периодически сдаются в плен, однако из-за географических особенностей местности этот процесс еще не носит массового характера.

19 июля Сальдо сообщил, что раненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен в районе железнодорожного моста в Херсонской области. По его словам, инцидент произошел в районе железнодорожного моста. Сальдо подчеркнул, что солдат поступил правильно, решив сложить оружие и сдаться.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.

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