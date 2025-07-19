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Раненый украинский солдат сдался в плен в Херсонской области

Сальдо: раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в Херсонской области
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Раненый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен в районе железнодорожного моста в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в районе железнодорожного моста. Украинский солдат сделал все грамотно: вышел на открытое место, жестами показал оператору дрона, что сдается, и даже написал это на картонке. В настоящее время бойцу ВСУ оказывают помощь.

Сальдо подчеркнул, что солдат поступил правильно, решив сложить оружие и сдаться. Он мог бы истечь кровью, быть ликвидирован своими же командирами в результате «дружеского огня» или уничтожен в ходе очередной бессмысленной «операции», как и многие его сослуживцы, отметил глава региона.

«Он будет жить и вернется домой к близким, когда все закончится», — написал губернатор.

18 июля агентство ТАСС писало, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен российским военнослужащим в Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что такое поведение солдат противника естественно, так как в зону боевых действий они попадают в результате принудительной мобилизации, и у них нет мотивации воевать с Россией.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.

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