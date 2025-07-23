Украинский штурмовик Евгений Попелышкин, сдавшийся в плен российским солдатам, рассказал ТАСС, что командование ВСУ обещает своим бойцам «девочек и баню» за успешно выполненные боевые задачи.

«Говорили, что идете туда (на позиции. — «Газета.Ru»), возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня», — поделился военнопленный.

Кроме того, командиры обещали ему подъемные по контракту в виде 50 тысяч гривен. Попелышкин добавил, что обещания командования оказались «показухой».

До этого украинский военнопленный Анатолий Стягайло рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ.

По его словам, наемники прибывают на Украину из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии.

Также координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовило резерв из около 65 тыс. солдат, обученных иностранными инструкторами.

Ранее глава ДНР заявил, что вокруг ВСУ в Щербиновке сжимается кольцо.