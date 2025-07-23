В Тульской области силы ПВО сбили 12 дронов

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Тульской области 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. Уточняется информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников.

Губернатор подчеркнул, что сохраняется опасность атаки дронов на Тульскую область.

23 июля Миляев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом украинский беспилотный летательный аппарат.

До этого министерство обороны сообщило, что средства ПВО в период с 21:00 до 23:40 уничтожили 28 БПЛА в Брянской области, 10 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее у кинопарка «Москино» обнаружили обломки украинского дрона.