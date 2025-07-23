На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области силы ПВО сбили 12 дронов

Миляев: в Тульской области уничтожено 12 беспилотников
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Тульской области 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. Уточняется информация о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников.

Губернатор подчеркнул, что сохраняется опасность атаки дронов на Тульскую область.

23 июля Миляев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом украинский беспилотный летательный аппарат.

До этого министерство обороны сообщило, что средства ПВО в период с 21:00 до 23:40 уничтожили 28 БПЛА в Брянской области, 10 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее у кинопарка «Москино» обнаружили обломки украинского дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами