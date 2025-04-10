В Курской области могут установить памятник погибшим военкорам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал идею установить памятник погибшим военкорам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поддерживаю инициативу депутата областной думы Алексея Томанова. Эти люди действительно достойны увековечивания их памяти на земле, где сегодня вершится история. И журналисты тоже находятся здесь на передовой», — написал он.

Хинштейн добавил, что военкоры постоянно рискуют жизнью ради выполнения своей цели — показать всему миру ситуацию, происходящую в регионе.

24 марта сообщалось, что корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Последний репортаж корреспондента был снят буквально накануне его гибели.

До этого на трассе Горловка — Донецк украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Ранее в Луганске погиб военный корреспондент.