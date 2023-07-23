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В России возбудили уголовное дело после гибели военкора Журавлева

СК России возбудил уголовное дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а также были ранены корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

До этого постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил РИА Новости, что Москва потребует от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. По словам Аляутдинова, этот вопрос входит в мандат организации. Он указал, что ЮНЕСКО так и не выразила свою позицию по поводу гибели и других журналистов из РФ. Постпред подчеркнул, что Москва планирует привлечь внимание всех государств-членов организации к «очередному гнусному преступлению киевского режима».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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