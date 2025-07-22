В ГД связали денежный перевод главкома ВСУ в Россию с братством русских и украинцев

Перевод в размере 1 млн рублей, отправленный главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в Россию, означает единство двух народов. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, передает Telegram-канал SHOT.

«Сырский как сын проявил заботу о родителях, проживающих в России. Их проживание в России говорит о том, что два этноса — русские и украинцы — являются не просто братьями, а одним народом. Ничего удивительного в этом нет. Мы должны сохранять гуманитарные связи между людьми», — сказал он.

Telegram-канал SHOT сообщил 22 июля, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины перевел 1 млн руб. на лечение и реабилитацию отца в Москве. Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, Сырский действительно мог отправлять деньги в Россию, чтобы помочь своим родителям, но информация требует проверки.

Ранее приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России.