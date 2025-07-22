ВС России продолжили наступление в Сумской области

ВС России наступают в районе Варачино и Юнаковки в Сумской области Украины

Российские войска наступают в районе населенных пунктов Варачино и Юнаковка в Сумской области Украины (граничит с Курской областью). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что в настоящее время российские военнослужащие осуществляют зачистку Варачино, но утверждать о полном взятии под контроль населенного пункта преждевременно. Источник канала добавила, что Вооруженные силы Украины безрезультативно стремятся выбить силы РФ из Кондратовки.

Авторы канала заключили, что Вооруженные силы России пытаются создать буферную зону в украинском регионе.

16 июля сообщалось, что командование украинской армии осуществило передислокацию нового специального подразделения главного управления разведки министерства обороны в Сумскую область. Отличительной особенностью этого подразделения является наличие на вооружении роботизированных комплексов. Источник ТАСС сообщал, что в район населенного пункта Алексеевка переброшено новое спецподразделение ГУР под названием «Ринос груп» (Rhinos Group), которое ранее не участвовало в боевых действиях.

Ранее российские войска продвинулись к Сумам.