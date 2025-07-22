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В Белгородской области три человека ранены в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области три человека получили ранения при ударе ВСУ
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Telegram-канал Настоящий Гладков

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) три человека получили ранения в Белгородской области, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами», — рассказал он.

Гладков уточнил, что также получили ранения двое подростков 16 и 17 лет, которые находились рядом. Всех пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ.

По словам губернатора Белгородской области, у женщины предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана головы, у одного из подростков — тупая травма живота, у другого — рваная рана и перелом кисти.

«Для дальнейшего обследования все пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода», — сообщил Гладков.

21 июля два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. Губернатор региона рассказал, что одной из целей стал грузовик «Газель», который находился в районе села Щетиновка. Водитель получил травмы — его доставили в больницу с тяжелым ранением головы и переломом ноги.

Еще один БПЛА нанес удар по частному жилому дому в селе Тогобиевка. Пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».

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