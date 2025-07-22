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ВС РФ прорвали оборону противника в районе Мирнограда

«Военкоры Русской Весны»: войска РФ прорвали оборону противника в Мирнограде
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось совершить мощный прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Мирнограда на Добропольско- Константиновском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Под контроль Вооруженных сил России уже перешли Бойковка, Новоторецкое и Федоровка. Также они давят в районе Маяка и Панковки — там идут бои», — передает канал сообщение украинского аналитического проекта.

Отмечается, что российские войска уже были зафиксированы дальше на север, в районе Нового Шахового.

До этого командир 70-го полка с позывным «Кабарда» рассказал, что российским бойцам удалось совершить мощный рывок в Запорожской области и прорвать оборону украинских военных в районе Малой Токмачки, к которой не могли подступиться год.

По его словам, для прорыва обороны в районе села Малая Токмачка российским бойцам потребовалось взять мощный укреппункт ВСУ — кирпичный завод.

Ранее ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных направлений.

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