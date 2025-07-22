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ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных направлений

«Военная хроника»: ВСУ перебрасывают поставленную им технику на западные рубежи
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские военные начали перебрасывать поставленную Западом технику с восточных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В материале отмечается, что долгое время не было ясно, куда подевалась основная часть западной колесной и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обычно ездит как такси для пехоты на передовой.

«Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где ещё есть шанс на оборону», — пишет «Военная хроника».

Отмечается, что действия украинских военных могут указывать на серьезные трудности ВСУ на востоке.

20 июля журналист Андрей Коц сообщил, что российская армия расширила линию боевых действий в зоне специальной военной операции, открыв новый фронт в северной части Харьковской области. По его данным, российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Дегтярное.

Ранее в Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ.

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