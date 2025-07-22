Вторгшиеся в Курскую область военные получили до 16 лет лишения свободы

СК РФ: пять военных ВСУ, вторгшихся в Курскую область, получили до 16 лет

Пятеро украинских военных, вторгшихся в Курскую область, получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, на скамье подсудимых оказались солдат оператор Владимир Дьяченко, стрелок Сергей Ткаченко, медик-стрелок Михаил Белов, а также Павел Каракулин и Владимир Лынь.

Следствие установило, что военные вторглись на территорию Курской области с оружием и гранатами. Они заняли позиции в населенных пунктах российского региона и вели перестрелки с российскими войсками, а также мешали эвакуировать местное население.

«Ткаченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Каракулину и Белову — 15 лет, Лыню — 14 лет, с отбыванием каждым из осужденных первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Дьяченко приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК РФ.

До этого российский суд приговорил капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Мельника к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области.

Ранее двое украинских военнослужащих получили срок за вторжение в Курскую область.