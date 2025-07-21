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В РФ осудили капитана украинских войск, совершившего теракт в Курской области

СК РФ: капитана ВСУ осудили на 16 лет за террористический акт в Курской области
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Российский суд приговорил капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Мельника к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении террористического акта на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина занимал должность начальника разведки штаба 2-го самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части А-4718 (22-й отдельной механизированной бригады ВСУ).

Следователи установили, что 17 августа прошлого года Мельник в составе подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области. При себе он имел автомат АК-74 и боеприпасы к нему.

«В этот же день вместе с сослуживцами он занял наблюдательно-огневую позицию вблизи хутора Зеленый Шлях <...>. Размещаясь на ней, он принимал непосредственное участие в незаконном вооруженном блокировании указанного населенного пункта, дезорганизовывал деятельность в нем органов государственной власти и местного самоуправления, препятствовал эвакуации мирного населения», — говорится в заявлении.

Более того, мужчина открывал огонь по военным Вооруженных сил РФ и жителям населенного пункта.

В публикации подчеркивается, что Мельник участвовал и в незаконном вооруженном удержании курского села Любимовка. Здесь он также открывал огонь по мирным жителям и российским солдатам.

Капитана ВСУ задержали 16 сентября 2024 года. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«Приговором суда Мельнику назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СК.

17 июля российские следователи заочно предъявили обвинения военачальникам ВСУ Юрию Мельнику и Андрею Гарбузюку, которые отдавали приказы наносить удары по Донбассу. Из-за их действий пострадали более 600 человек.

Ранее двое украинских военнослужащих получили срок за вторжение в Курскую область.

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