Двое украинских военнослужащих получили срок за вторжение в Курскую область

Генпрокуратура: два стрелка ВСУ получили по 16 лет за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Двое стрелков 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Баранюк и Александр Высоцкий признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

В суде установлено, что военнослужащие в составе своих подразделений незаконно пересекли российскую границу и вторглись в Суджанский район Курской области для террористической деятельности в деревне Камышевка. Украинские военные наблюдали за работой российских бойцов, передавали сведения о них, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации.

1 февраля 2025 года Баранюк и Высоцкий были задержаны российскими военнослужащими, до приговора содержались под стражей.

Суд приговорил обоих к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что желавший сдаться боец ВСУ Дмитрий Вербицкй осужден на 16 лет за вторжение в Курскую область.