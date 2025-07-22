В Раде заявили, что мобильные центры комплектования уже работают

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уже работают на Украине в мобильном формате. Об этом сообщил депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Федиенко, передает издание «Фокус».

Нардеп отметил, что создание мобильных ТЦК не предусматривает наличие дополнительных передвижных пунктов или перенос их работы в автобусы.

«Термин «мобильный» здесь, скорее всего, применили, поскольку они сегодня могут быть на одной локации, а завтра — на другой», — сказал Федиенко журналистам.

По его словам, термин «мобильный» относится к подразделениям, сотрудники которых напрямую общаются с военнообязанными, остальные сотрудники могут работать удаленно.

Тема создания мобильных центров комплектования на Украине была поднята после серии ударов ВС РФ по зданиям военкоматов.

20 июля депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что жители села в Тернопольской области Украины вышли на дорогу и перекрыли въезд в свой населенный пункт для автомобилей полиции и ТЦК. По его словам, на Западной Украине военкомы не могут заехать во многие населенные пункты, поскольку люди объединяются и дают отпор.

Ранее на Украине цыгане прогнали сотрудников военкомата.