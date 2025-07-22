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ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена

Армия Израиля заявила, что работает над перехватом выпущенной из Йемена ракеты
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Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы», — сообщает армия.

В ведомстве также добавили, что сирены воздушной тревоги включились в ряде районов Израиля после пуска ракеты из Йемена.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции, направленной против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках данной операции, получившей название «Черный флаг», были нанесены массированные удары по ряду объектов, включая порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанцию Рас-Катиб, а также по судну Galaxy Leader, которое около двух лет назад было захвачено хуситами и использовалось ими для осуществления террористической деятельности в акватории Красного моря.

Ранее Израиль ударил по порту Йемена.

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