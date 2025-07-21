Израиль ударил по порту Йемена

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам в йеменскому порту Ходейда на берегу Красного моря в одноименной провинции, которую контролируют хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что среди атакованных объектов инженерная техника, использовавшаяся для восстановления инфраструктуры порта, топливные контейнеры, военные суда, применимые против Израиля, а также суда в акватории Красного моря, прилегающей к порту.

ЦАХАЛ утверждает, что йеменский порт, в том числе, использовался для переброски оружия Ирана, которое затем применялось хуситами для совершения терактов против Израиля и его союзников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя удары по Ходейде, заявил, что Йемену может грозить судьба Ирана в случае продолжения обстрелов израильского государства.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее стало известно состояние российского моряка с потопленного судна в Йемене.