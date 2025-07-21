Силы ПВО в Калужской области сбили четыре дрона

На территории Калужской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Беспилотники были сбиты днем в Куйбышевском, Хвастовичском, Тарусском и Кировском районах.

Шапша отметил, что на местах работают оперативные группы. Он подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

21 июля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны с 12:20 до 15:00 мск перехватили и уничтожили 19 украинских дронов самолетного типа в небе над регионами РФ. Больше всего целей — шесть — сбили в Брянской области. Еще пять дронов ликвидировали в столичном регионе, один из них летел непосредственно в сторону Москвы. В Орловской области нейтрализовали четыре БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по два.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 400 украинских дронов.