Yle: финны стали массово уходить из армии в первый месяц срочной службы

Финны стали массово уходить из армии в первый месяц срочной службы из-за проблем со здоровьем и трудностей в адаптации к армейским условиям. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на агентство Yle.

Сообщается, что из 12 тыс. поступивших на службу в январе 2025 года призывников свыше тысячи покинули вооруженные силы уже через месяц, а к лету доля отказников превысила 16%, их число достигло 2 тыс..

Три четверти финнов покинули армию из-за проблем со здоровьев, еще 20% перевелись на альтернативную гражданскую службу. Молодые люди жалуются на сложности с адаптацией к условиям службы и психологические трудности.

До этого глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Запад в желании заставить прибалтов и немцев воевать с Россией. При этом глава СВР выразил уверенность, что эскалация конфликта приблизит «стратегическое поражение самого Запада».

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».