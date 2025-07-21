На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Алаудинов: в РФ нужно жестко наказывать за разжигание межнациональной розни
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал в беседе с РИА Новости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

По его мнению, в России за межнациональный или межконфессиональный конфликт нужно очень жестко наказывать. Он выразил надежду, что руководство страны и правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы в РФ «не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве».

Алаудинов отметил, что нельзя озвучивать национальность преступника, поскольку «у преступления нет национальности», а есть лишь «конкретное лицо, которое его совершило».

Генерал-лейтенант добавил, что на фоне «войны с внешним врагом» особенно важно противодействовать разжиганию межнациональной розни.

Вчера Алаудинов осудил драку с участием чеченского бойца, произошедшую в Луганской народной республике (ЛНР). По словам командира «Ахмата», принявший участие в драке чеченец является «позором народа». В то же время он обратился ко второму участнику потасовки — профессиональному бойцу ММА Максиму Дивничу. Генерал-лейтенант обвинил мужчину в разжигании ненависти по отношению к чеченцам и предложил ему встретиться, чтобы лично обсудить случившееся.

17 июля Дивнич опубликовал видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Ранее Алаудинов высказался о судьбе участвовавшего в драке в ЛНР чеченца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами