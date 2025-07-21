Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни

Алаудинов: в РФ нужно жестко наказывать за разжигание межнациональной розни

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов призвал в беседе с РИА Новости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

По его мнению, в России за межнациональный или межконфессиональный конфликт нужно очень жестко наказывать. Он выразил надежду, что руководство страны и правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы в РФ «не было возможно раскачать ситуацию на межнациональной или межконфессиональной почве».

Алаудинов отметил, что нельзя озвучивать национальность преступника, поскольку «у преступления нет национальности», а есть лишь «конкретное лицо, которое его совершило».

Генерал-лейтенант добавил, что на фоне «войны с внешним врагом» особенно важно противодействовать разжиганию межнациональной розни.

Вчера Алаудинов осудил драку с участием чеченского бойца, произошедшую в Луганской народной республике (ЛНР). По словам командира «Ахмата», принявший участие в драке чеченец является «позором народа». В то же время он обратился ко второму участнику потасовки — профессиональному бойцу ММА Максиму Дивничу. Генерал-лейтенант обвинил мужчину в разжигании ненависти по отношению к чеченцам и предложил ему встретиться, чтобы лично обсудить случившееся.

17 июля Дивнич опубликовал видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Ранее Алаудинов высказался о судьбе участвовавшего в драке в ЛНР чеченца.