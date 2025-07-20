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Алаудинов высказался о судьбе участвовавшего в драке в ЛНР чеченца

Алаудинов: участвовавшего в драке в ЛНР бойца отправили на передовую
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Чеченский боец, который участвовал в драке у бассейна в Луганске, отправлен на передовую в зоне СВО. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что не уважает подравшегося военного и считает, что он поступил не по-мужски.

«В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность», — заявил Алаудинов.

Генерал-лейтенант добавил, что военного отправили на передовую, где он и должен был находиться изначально.

17 июля российский боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич выложил видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Спустя сутки чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения. Он признал, что на предоставленных кадрах действительно он и назвал «обычным военным», при этом о своей принадлежности к «Ахмату» он не указывает.

Также мужчина прокомментировал и ситуацию с замужней девушкой, которой он оказывал знаки внимания. По словам Берсаева, когда он узнал, что девушка замужем, «то просто отошел».

Ранее водитель подмосковной маршрутки пригрозил вызвать чеченцев пассажиру.

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