Раскрыта новая схема уклонения украинцев от призыва в ВСУ

Украинцы все чаще пытаются уклониться от мобилизации, используя поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ спецслужб Германии и комментарии Пограничной службы Польши.

«Польская пограничная служба все чаще обнаруживала поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом у въезжающих в Польшу с Украины», — говорится в публикации.

В статье объясняется, что согласно существующим правилам призыва от службы в украинской армии могут быть освобождены водители грузового транспорта. При этом в посольстве Украины в Берлине уточнили, что одного водительского удостоверения недостаточно, чтобы покинуть страну. Водители должны предоставить выданное госорганами разрешение на выезд, а также документально подтвердить работу в транспортной компании, имеющей лицензию на международные перевозки, и иметь регистрацию в специальной цифровой системе.

Несмотря на строгие правила выезда, на Украине, по данным издания, ведется «бойкая торговля поддельными бланками украинских водительских удостоверений». Согласно данным немецких спецслужб, в апреле польские пограничники обнаружили в автобусе, который ехал с Украины, сумку с более чем 200 поддельными документами.

В польской пограничной службе предположили, что за этой схемой уклонения от службы могут стоять организованные преступные группировки. При этом неизвестно, сколько украинских граждан могли воспользоваться этой схемой, пишет газета. В посольстве Украины подчеркнули, что нелегальные выезды за границу не являются «массовым феноменом», и что большинство мужчин призывного возраста выезжают из страны на законных основаниях.

Ранее украинский военнослужащий рассказал о последствиях для уклонистов от армии.