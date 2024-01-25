Украинский военнослужащий рассказал о последствиях для уклонистов от армии

Если украинец уклонится от службы в армии, то может пострадать семья. Об этом рассказал в интервью каналу hromadske военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Пиночет», служивший в добровольческом подразделении с 2014 года.

По его словам, мужчин пытаются уговориться пойти на службу, выходят на связь с их семьями. Военнообязанных просят подумать о своих родных и предупреждают, что «не сейчас, не завтра», но будут последствия, если они уклонятся от службы.

«Пиночет» добавил, что в его подразделении все хотят только поскорее отдохнуть и что многие не возвращаются на фронт, приехав домой на побывку.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине заблокировали канал Viber, предупреждающий об облавах на военнообязанных.