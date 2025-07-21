В Кировоградской области Украины произошел взрыв

В городе Кропивницком на Украине случился взрыв

В городе Кропивницком (ранее — Кировоград), расположенном в Кировоградской области в центральной части Украины, произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Подробности инцидента неизвестны. По данным издания, на территории области несколько минут назад объявили воздушную тревогу.

Кроме того, предупреждение о воздушной опасности действует в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные минувшей ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и военные аэродромы противника.

В ведомстве уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. В частности, для атаки использовались аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

21 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили целый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ивановка Днепропетровской области, еще десять военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что ВС России подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины.