На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кировоградской области Украины произошел взрыв

В городе Кропивницком на Украине случился взрыв
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Кропивницком (ранее — Кировоград), расположенном в Кировоградской области в центральной части Украины, произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Подробности инцидента неизвестны. По данным издания, на территории области несколько минут назад объявили воздушную тревогу.

Кроме того, предупреждение о воздушной опасности действует в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные минувшей ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и военные аэродромы противника.

В ведомстве уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. В частности, для атаки использовались аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

21 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили целый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ивановка Днепропетровской области, еще десять военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что ВС России подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами