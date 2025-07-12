В Совфеде назвали удары по ТЦК новой стратегией российских войск

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую стратегию, которая заключается в уничтожении территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

«Новая стратегия армии России состоит в уничтожении ТЦК в русскоязычных регионах Украины, где насильственная мобилизация приобрела самые большие масштабы», — сказал сенатор.

Басюк добавил, что сегодня сотрудники ТЦК мобилизуют мирных жителей прямо на улицах. По его словам, удары по центрам комплектования позволят затруднить этот процесс.

7 июля военный аналитик Борис Рожин заявил, что ВС России ударами по территориальным центрам комплектования решают сразу несколько задач: нарушают мобилизационную кампанию противника, формируют дополнительные расходы для Киева и влияют на отношение граждан страны к РФ. Эксперт отметил, что украинцы приветствуют удары по ТЦК.

Ранее украинцы стали массово передавать ВС РФ координаты ТЦК.