На Западе отметили интенсивность наступления ВС РФ в ходе СВО

NYT: в июне ВС РФ добились максимального продвижения с начала 2025 года

Интенсивность наступления Вооруженных сил (ВС) РФ позволила в июне освободить наибольшую площадь территорий с начала 2025 года. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, способность Украины вести боевые действия в будущем пока под вопросом, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «посылает противоречивые сигналы» о желании оказывать военную поддержку Киеву.

Отмечается, что непрекращающиеся атаки ВС РФ оказывают давление на армию Украины, которая испытывает проблемы с комплектацией.

До этого газета The Hill писала, что Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта за 50 дней. По оценке издания, в Кремле в целом «проигнорировали эту угрозу» Трампа.

Американский телеканал CNN сообщал, что ВС РФ могут начать масштабное наступление на Украине в ближайшие дни и недели, задействовав 160 тысяч военных.

Ранее СМИ объяснили, почему Путин не воспринимает угрозы Трампа всерьез.