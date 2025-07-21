Собянин назвал число атаковавших Москву украинских беспилотников

Собянин: с 20:00 уничтожены 18 БПЛА на подлете к Москве

С 20:00 мск 20 июля средства противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 18 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Это следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.

Последними Москву атаковали два дрона. Это произошло в примерно в 06:30

«Уничтожены еще два беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в 06:31.

Обломки одного из сбитых до этого БПЛА упали в районе поселка Киевского Троицкого административного округа.

Как заявили очевидцы Telegram-каналу SHOT, в результате падения обломков горела кровля жилого здания здания, но возгорание было оперативно потушено. Эту информацию подтвердили «Газете.Ru» в администрации мэрии Москвы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Киеве не могут сбивать БПЛА из-за непогоды.