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Обломки БПЛА упали в районе Киевского после атаки на Москву

Собянин: силы ПВО сбили четыре дрона, обломки упали в районе рп Киевского ТиНАО
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Москву, обломки упали в районе поселка Киевского Троицкого административного округа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, в 6:27 были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«На месте работают экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — отметил Собянин.

Через четыре минуты (в 6:31) мэр сообщил о ликвидации еще двух дронов.

«Специалисты уже обследуют место падения обломков», — написал Собянин.

Как заявили очевидцы Telegram-каналу SHOT, в результате падения обломков горела кровля жилого здания здания, но возгорание было оперативно потушено. Эту информацию подтвердили «Газете.Ru» в администрации мэрии Москвы.

До этого средства ПВО сбили 11-й за ночь летевший на Москву беспилотник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Киеве не могут сбивать БПЛА из-за непогоды.

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Атаки БПЛА на Россию
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