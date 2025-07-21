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В Тульской области силы ПВО сбили четыре дрона

Миляев: над Тульской областью уничтожены четыре беспилотника
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MOD Russia/Global Look Press

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили над Тульской областью четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что в Тульской области все еще сохраняется опасность беспилотников. В связи с этим он призвал население соблюдать осторожность и не приближаться к фрагментам сбитых дронов, так как они могут быть оборудованы таймер-детонаторами или обработаны отравляющими веществами.

11 июля сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Тульскую область. Взрывы были слышны в Узловском и Ленинском районах, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы.

Поздним вечером 10 июля Миляев сообщил, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. В результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль.

Ранее над двумя российскими областями за 10 минут сбили пять украинских дронов.

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