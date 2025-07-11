Украинские беспилотники атаковали Тульскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, первые звуки были слышны около 2:40 мск в Узловском и Ленинском районах, Алексине, а также в Пролетарском районе Тулы. Всего в области произошло больше пяти взрывов. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Поздним вечером 10 июля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал, однако в результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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