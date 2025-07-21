ВВС Польши и союзников приведены в действие из-за якобы активности РФ на Украине

Польша и союзники привели авиацию в готовность из-за ситуации на Украине

Польша и страны-союзники привели свои военно-воздушные силы в состояние готовности, а системы ПВО — в режим повышенной боеготовности на фоне ситуации на Украине. Об этом заявили в оперативном командовании видов Вооруженных сил Польши.

«Польские и союзные военно-воздушные силы приступили к действиям, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в официальном сообщении.

В командовании пояснили, что меры направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий, которые польская сторона называет «уязвимыми районами».

«Оперативное командование ВС следит за ситуацией, силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию», — добавили в ведомстве.

12 июля также сообщалось, что польские военные подняли в воздух истребители из-за активности РФ на Украине. Кроме того наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

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