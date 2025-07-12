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Польские военные подняли в воздух истребители из-за активности РФ на Украине

Авиация Польши поднята в небо из-за активности РФ на Украине
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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Оперативное командование родов польских Вооруженных сил сообщило в своем аккаунте в X, что авиация Польши поднята в небо из-за якобы активности России на Украине.

Отмечается, что оперативный командующий приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в сообщении.

До этого Польша поднимала в воздух авиацию якобы из-за активности России 9 июля.

В последний раз авиация Польши и стран-союзников была поднята в небо в конце июня. Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий тогда приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

Ранее истребители ВВС Британии подняли в небо из-за российского Ил-20.

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