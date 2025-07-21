Средства ПВО сбили 11-й за ночь летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Согласно постам Собянина, в ночь на 21 июля Москву пытались атаковать уже 11 беспилотников. Налеты были зафиксированы в период с 23:56 до 2:54 мск.

Накануне в московских аэропортах снова случился коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом десятки БПЛА.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».