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Стало известно о провале миссии ЕС по борьбе с хуситами в Красном море

The Economist: миссия ЕС по борьбе с хуситами в Красном море провалилась
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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменские хуситы не позволили странам Евросоюза (ЕС) достичь военно-морского господства в Красном море. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

По данным издания, недавние атаки шиитского движения «Ансар Аллах» продемонстрировали слабость европейских стран.

«Количество транзитных перевозок резко сократилось с начала атак хуситов в октябре 2023 года, а общий объем сократился на 60%», — говорится в материале.

Отмечается, что ЕС не смог обеспечить безопасность сухогрузам Magic Seas и Eternity C, затонувшим в начале июля после ударов хуситов.

Операция Aspides — это оборонительная морская операция ЕС. Армия стран Евросоюза защищает торговые суда от йеменских хуситов, активность которых наблюдается в Красном море. В статье The Economist говорится, что миссия провалилась в связи с нехваткой кораблей на вооружении европейских стран, а также из-за низкого финансирования программ по модернизации европейских ВМС.

Ранее Эстония решила защитить суда от хуситов силами одного военного.

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