Эстония решила защитить суда от хуситов силами одного военного

Эстония отправит одного военного для защиты судов в Красном море от хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» в рамках военно-морской операции Европейского союза Aspides, чтобы обеспечить безопасность страны. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.

По его словам, эстонский военный будет на итальянской базе. Кто из военнослужащих туда отправится, будет решено в ближайшее время. Предположительно, это будет штабной офицер или унтер-офицер.

При этом не говорится, какую роль в операции будет играть эстонский военный. Он может иметь юридическую специальность, быть ориентированным на военно-морские силы или отвечать за логистическую поддержку. По словам Певкура, это зависит от решения союзников.

Министр добавил, что Красное море является очень важным торговым путем, а Эстония может получить опыт в проведении военно-морских операций.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.