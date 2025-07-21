Ростовскую область атаковали украинские дроны

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Об этом, ссылаясь на жителей Шахт и Новошахтинска, сообщает Telegram-канал SHOT.

По их словам, около 24:00 мск в городах стали раздаваться взрывы. В граничащем с Шахтами поселке Каменоломня упали обломки одного из беспилотных летательных аппаратов. После этого начался пожар. На место возгорания прибыли оперативные службы.

В настоящее время очевидцы сообщают о звуках пролета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над разными районами области.

21 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотника во время атаки на столицу.

20 июля стало известно, что в небе над Россией менее чем за 3,5 часа ликвидировали 43 дрона самолетного типа. По данным Минобороны РФ, средства ПВО отразили атаку беспилотников в период с 20:00 до 23:20.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».