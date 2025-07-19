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Президент Сирии объявил о всеобщем прекращении огня в стране

Президент переходного периода Сирии аш-Шараа объявил о прекращении огня в стране
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Khalil Ashawi/Reuters

Президент переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмед Хусейн аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, призвав стороны конфликта на юге немедленно сложить оружие. Об этом сообщает госагентство SANA со ссылкой на заявление главы государства.

В заявлении говорится, что в свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас Сирия, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство республики и безопасность ее граждан, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство САР объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня.

Власти Сирии призвали все стороны конфликта к полному соблюдению этого решения, безотлагательному прекращению всех боевых действий во всех районах страны, защите гражданских лиц и обеспечению беспрепятственной доставки гумпомощи.

Руководство также предупредило, что нарушение прекращения огня будет восприниматься как «нарушение суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры».

Ранее Израиль и Сирия согласились на прекращение огня.

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