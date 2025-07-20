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В бундестаге заявили о планах купить Украине ракеты Patriot на €5 млрд

Член бундестага Вайдель: Мерц хочет купить для ВСУ ракеты Patriot на €5 млрд
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Lockheed Martin

Германия намерена приобрести для Украины ракеты Patriot на €5 млрд, заявила в интервью ARD председатель партии «Альтернатива для Германии» и член бундестага Алиса Вайдель.

Она отметила, что правительство канцлера Фридриха Мерца «жертвует» Украине €9 млрд из средств немецких налогоплательщиков.

«Наше государство...теперь хочет закупить для Украины ракеты Patriot на €5 млрд. Этого уже никто не понимает», — сказала Вайдель.

Телеканал отмечает, что официальные источники не подтвердили эту информацию. Однако, по данным немецкого минобороны, примерно такая сумма на поддержку Киева включала, среди прочего, финансирование производства дальнобойного оружия на Украине и поставку систем ПВО (противовоздушной обороны).

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп спросил президента Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет The Washington Post, лидер США призвал украинского коллегу усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. До этого Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Американский политик даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее в Германии связали разворот Трампа в сторону Украины со стараниями Мерца.

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