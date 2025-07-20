Украинский дрон атаковал движущийся мотоцикл в Курской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по движущемуся мотоциклу в селе Ломакино в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что транспортное средство подверглось атаке вечером 19 июля. В результате пострадал 30-летний мужчина — у него диагностировали осколочное ранение правой голени, а также минно-взрывную травму.

«Ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас он находится под наблюдением врачей в Курской областной больнице», — говорится в заявлении.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

20 июля министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионами страны сбили 93 украинских БПЛА. Атаки отражали с 23:30 до 7:00 мск.

В Брянской области уничтожили 38 дронов, в столичном регионе — 19, в Калужской области — 11, в Тульской области — восемь. Еще пять беспилотников перехватили в воздушном пространстве Орловской области, три — над акваторией Черного моря, два — в Курской области, по одному — в Рязанской и Белгородской областях.

Утром в регионах РФ ликвидировали еще пять БПЛА. Три из них сбили в Брянской области и два — в Калужской области.

Ранее в сети появилось видео уничтожения дрона в небе над Московской областью.