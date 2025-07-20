Меньше чем за 2,5 часа девять БПЛА атаковали регионы России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за почти 2,5 часа уничтожили над регионами страны девять беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 17:40 до 20:00. Четыре БПЛА нейтрализовали в Брянской области, два — в Калужской и по одному — в Московском регионе, Белгородской и Смоленской областях.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атаки беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.