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Меньше чем за 2,5 часа девять БПЛА атаковали регионы России

Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над пятью регионами России
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за почти 2,5 часа уничтожили над регионами страны девять беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 17:40 до 20:00. Четыре БПЛА нейтрализовали в Брянской области, два — в Калужской и по одному — в Московском регионе, Белгородской и Смоленской областях.

На этом фоне в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атаки беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

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