На подлете к Липецкой области заметили БПЛА

Во всей Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

В региональном управлении МЧС отметили, что в области сейчас введен желтый уровень воздушной опасности.

В ведомстве уточнили, что при этом сигнале около границы области замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.